SAT.1Staffel 4Folge 105
Folge 105: Mörderische Sexfalle

22 Min.Ab 12

Die millionenschwere Caroline Zöllner (39) befürchtet, dass sie von ihrem Mann Achim (35) betrogen wird. Und tatsächlich - Katja Hansen und Tekin Kurtulus beobachten, wie sich der Immobilienmakler von Iris Dankowski (24) verführen lässt - Thomas Ball (35) macht heimlich Aufnahmen des Seitensprungs. Wer hat den Fotografen engagiert? Die Verführung von Achim Zöllner war von langer Hand geplant ...

