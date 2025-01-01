Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die entführte Touristin

SAT.1Staffel 4Folge 106
Die entführte Touristin

Die entführte TouristinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 106: Die entführte Touristin

22 Min.Ab 12

Der amerikanische Tourist Tom Flint bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Während einer Stadtführung ist seine Frau Betty entführt worden. Der Entführer fordert 200.000 Euro - sonst stirbt die Frau. Ihr letztes Lebenszeichen führt in das Reisebüro, dass die Stadtführung anbietet. Die Fremdenführerin Tanja Probst wirkt nervös und weigert sich, nähere Auskünfte zu geben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen