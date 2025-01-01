Lenßen & Partner
Folge 116: Mordversuch am Badesee
22 Min.Ab 12
Rettungsschwimmerin Maria Tapert fürchtet um ihren Job und die Sicherheit der Badegäste. Die Rettungseinsätze wurden in letzter Zeit mehrfach durch heimlich durchgeführte Sabotageakte behindert. Sandra Nitka schleust sich als Rettungsschwimmerin in die Wasserwacht ein. Die Situation wird lebensbedrohlich ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1