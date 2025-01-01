Lenßen & Partner
Folge 119: Im Visier des Leichenfahrers
22 Min.Ab 12
Die Ermittler erhalten spät abends einen telefonischen Hilferuf und können Mareike Schwarz in einem Beerdigungsinstitut vor dem sicheren Tod retten. Völlig verängstigt wird auch die jüngere Schwester der Mandantin gefunden, die sich in einem Sarg versteckt hatte. Wer will den beiden Schwestern etwas antun?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1