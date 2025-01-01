Lenßen & Partner
Folge 122: Der liebeskranke Mörder
22 Min.Ab 12
Betty Creutzig sorgt sich um ihre Schwester Sabine: Nach der Vergewaltigung vor zwei Jahren durch ihren Exfreund Tasso machte die missbrauchte Frau zunächst gute Fortschritte. Doch seit etwa zwei Wochen schottet sich die suizidgefährdete Sabine völlig ab. Ein langjähriger Nachbar der Schwestern gerät ins Visier der Ermittler. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als bekannt wird, dass der vorbestrafte Exfreund von Sabine wieder auf freien Fuß ist und Rache schwört.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1