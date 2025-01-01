Lenßen & Partner
Folge 124: Blutiges Geld
22 Min.Ab 12
Die arbeitslose Grafikerin Lena Wiese hat Angst um ihren Mann, den Kunstmaler Matthias: Ein Unbekannter fordert 500.000 Euro zurück, die ihm Wiese angeblich gestohlen hat. Als die Ermittler mit ihren Recherchen beginnen, haben zwei Gangster bereits zugeschlagen: Matthias Wiese liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Koma...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1