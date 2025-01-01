Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 125
Folge 125: Casanova muss sterben

22 Min.Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm finden einen halbnackten, bewusstlosen Mann im Park - der verwirrte Niko Lasalle (28) scheint das Opfer einer Intrige zu sein. Nicht nur, dass er nicht weiß, wie er in den Park gekommen ist, er verliert auch noch seinen Job und seine Freundin. Aber wer will ihm schaden? Die Spur führt zu Uli Thöming (27), seinem ehemaligen Freund: Er wird von den Ermittlern bei einem erneuten Anschlag auf Niko ertappt.

SAT.1
