Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tekins letzter Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 126
Tekins letzter Einsatz

Tekins letzter EinsatzJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 126: Tekins letzter Einsatz

22 Min.Ab 12

Eine Geburtstagsfeier wird zum Horrortrip: Drei bewaffnete Geiselnehmer nehmen Katja Hansen und ihre Freundinnen Anna Wagner und Melanie Saum gefangen. Was die Kidnapper jedoch nicht wissen: Tekin Kurtulus befindet sich ebenfalls in der Villa und hält sich im oberen Stock versteckt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen