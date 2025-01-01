Lenßen & Partner
Folge 126: Tekins letzter Einsatz
22 Min.Ab 12
Eine Geburtstagsfeier wird zum Horrortrip: Drei bewaffnete Geiselnehmer nehmen Katja Hansen und ihre Freundinnen Anna Wagner und Melanie Saum gefangen. Was die Kidnapper jedoch nicht wissen: Tekin Kurtulus befindet sich ebenfalls in der Villa und hält sich im oberen Stock versteckt ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1