Lenßen & Partner
Folge 134: Erzwungene Sexspiele
Ab 12
Erika Schanze ist entsetzt: Ihre Tochter Marie (18) wird offensichtlich zu sexuellen Handlungen gezwungen. Über Ralf Orth (35), den Onkel des misshandelten Mädchens, ergibt sich für Sandra Nitka und Christian Storm endlich eine heiße Spur auf den Sexualstraftäter, aber Lukas Richter gelingt die Flucht ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
