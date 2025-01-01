Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der sündige Tennislehrer

SAT.1Staffel 4Folge 136
Der sündige Tennislehrer

Lenßen & Partner

Folge 136: Der sündige Tennislehrer

22 Min.Ab 12

Wolf Sollmann (45) vermutet, dass seine Frau Sabine (38) fremdgeht - häufiger Tennisunterricht und Männerwäsche in ihrer Sporttasche machen den Unternehmer stutzig. Bei der Observation bewahrheiten sich seine Befürchtungen: Die Ermittler beobachten Sabine Sollmann mit ihrem Tennislehrer unter der Dusche. Doch als Sascha Heidenreich (27) sich auch noch intensiv für die Tochter des Mandanten "interessiert", eskaliert die Situation.

SAT.1
