Unter der Fuchtel einer Furie

SAT.1Staffel 4Folge 137
Folge 137: Unter der Fuchtel einer Furie

22 Min.Ab 12

Miriam Perell, eine erfolgreiche Magazin-Managerin, ist sehr aufgebracht: Jemand versucht, sie öffentlich bloßzustellen, ihrem Ruf zu schaden. Ihre Schwester Evelyn lebt am Rand des Existenzminimums und gerät schnell unter Verdacht. Ist sie eifersüchtig auf ihre erfolgreiche Schwester und will ihr deswegen das Leben zur Hölle machen?

