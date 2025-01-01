Lenßen & Partner
Folge 139: Flucht aus der Ehehölle
22 Min.Ab 12
Die schwangere Maike Zohari ist verzweifelt: Sie wurde von ihrem Mann, dem strenggläubigen Iraner Anoosh Zohari, in der ehelichen Wohnung misshandelt. In einem günstigen Moment ist sie ihrem Mann entkommen. Die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm bringen die verängstigte Frau erstmal in die abgelegene Pension von Bernadette Grübel ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1