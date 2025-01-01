Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die mysteriöse Sexbombe

SAT.1Staffel 4Folge 141
Die mysteriöse Sexbombe

Die mysteriöse SexbombeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 141: Die mysteriöse Sexbombe

22 Min.Ab 12

Agathe Bückler möchte die neue Freundin ihres krebskranken Sohnes Frank überprüfen lassen. Sie ist sich sicher, dass die überaus attraktive Eva Krause nur hinter dem zu erwartenden Erbe her ist. Die Ermittler finden heraus, dass die junge Frau nicht nur hoch verschuldet ist, sondern sich auch noch mit einem älteren Verehrer trifft. Aber Frank hat keine Zeit mehr zu verlieren und möchte seine Freundin heiraten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen