Lenßen & Partner
Folge 149: Teuer bezahlte Lust
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm werden Zeugen eines Überfalls. Das Opfer Hanna Schneider gesteht, dass sie erpresst wird. In einem Chatroom hatte die verheiratete Unternehmerin die Bekanntschaft von Niko Kloos gemacht, der sie in einen Swingerclub eingeladen hat. Jetzt wird sie mit einem Sexvideo unter Druck gesetzt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1