Lenßen & Partner
Folge 161: Das ominöse Sexinserat
22 Min.Ab 12
Die Schauspielerin Sylvia Berthoff bekommt seit drei Tagen obszöne Anrufe von Männern. Lenßen & Partner finden heraus, dass eine anzügliche Kontaktanzeige unter ihrem Namen in einem Sexheft inseriert wurde. Die Spur führt die Ermittler in die Redaktion eines Sexmagazins. Als plötzlich ein Ultraschallbild einer unbekannten Schwangeren bei dem Ehemann der Mandantin, Max Berthoff, auftaucht, gerät auch er ins Visier der Ermittlungen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
