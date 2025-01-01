Lenßen & Partner
Folge 164: Der verliebte Callboy
22 Min.Ab 12
Die Stewardess Nina Garder will endlich wissen, ob sie von ihrem Freund Hanno Rüttger betrogen wird. Schnell scheint sich der Verdacht zu bestätigen, der Barbesitzer plant offensichtlich die Hochzeit mit einer attraktiven Unbekannten. Aber alles ist anders, als es scheint: Eine grausige Morddrohung führt die Ermittler ins Rotlichtmilieu. Ingo Lenßen verabredet sich mit dem Callboy Sascha Jauch, um einen Hinweis auf den Täter zu erhalten - und begibt sich damit in Gefahr.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
