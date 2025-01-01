Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die heimliche Hure

Folge 170: Die heimliche Hure

22 Min.Ab 12

Nachdem Julia Bayer überfallen wurde, ergeben die Ermittlungen: Sie hat heimlich in einer Table-Dance-Bar gearbeitet. Schnell gerät ihr Chef Günther Linz unter Verdacht, aber dann taucht ein geheimes Sex-Video auf, und die Ermittler stehen wieder am Anfang ihrer Arbeit. Der undurchsichtige Fall endet in einer großen Katastrophe ...

