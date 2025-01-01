Lenßen & Partner
Folge 172: Der entführte Nikolaus
23 Min.Ab 12
Der vorbestrafte Arbeitslose Philipp Lochner steht im Nikolauskostüm vor der Kanzlei von Ingo Lenßen: Er bekommt Morddrohungen vom Anführer seiner ehemaligen Gang, Mike Feldkamp. Christian Storm schlüpft in seine Rolle - die Tarnung funktioniert perfekt. Der Ermittler wird anstelle von Philipp Lochner entführt und brutal gequält ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1