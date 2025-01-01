Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mutter im Drogenrausch

SAT.1Staffel 4Folge 174
Mutter im Drogenrausch

Lenßen & Partner

Folge 174: Mutter im Drogenrausch

22 Min.Ab 12

Ralf Dax wird von einer großen Sorge gequält: Ist seine Frau Stefanie, eine ehemalige Prostituierte, wieder kokainsüchtig? Sandra Nitka tarnt sich als Haushaltshilfe und bestätigt den Verdacht. Stefanie scheint alles egal zu sein - selbst ihr kleiner Sohn Luca. Doch das traurige Geheimnis der Frau reicht viel tiefer: Die Ermittler folgen ihr in die Abgründe eines Hausfrauenstrichs, wo sie sich von einem kaltblütigen Zuhälter ausnutzen lässt.

