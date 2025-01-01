Lenßen & Partner
Folge 177: Straßen der Gewalt
22 Min.Ab 12
Ines Grimm bittet Ingo Lenßen um Hilfe, weil ihr 16-jähriger Sohn Jakob auf dem Schulweg regelmäßig von einer Gang bedroht wird. Katja Hansen und Mark Blomberg geben dem Jungen Personenschutz, doch aufgrund eines Zwischenfalls fliegt ihre Tarnung auf. Sie schleusen Nathalie Liebig, die Nichte von Sandra Nitka, in die Jugendbande ein, damit sie das Vertrauen der Anführerin Jessi Lechnitz gewinnt. Eine Spur führt zu dem Ex-Häftling Jörg Effler ...
Staffel 4
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
