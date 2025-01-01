Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Detektiv ohne Gedächtnis

SAT.1Staffel 4Folge 180
Detektiv ohne Gedächtnis

Detektiv ohne GedächtnisJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 180: Detektiv ohne Gedächtnis

22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner finden einen blutüberströmten Mann namens Philipp Sollmann - angeblich hat er sein Gedächtnis verloren. Die Detektives machen sich auf die Suche nach seiner Identität. Schnell wird klar, dass er von einem Maskierten verfolgt wird und ermordet werden soll. Die Ermittlungen führen zu dem Bordellbesitzer und Menschenhändler Alfredo Monsa - offensichtlich hatte Sollmann regelmäßigen Kontakt zu Natascha, einer seiner Prostituierten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen