Die Lebenslüge

SAT.1Staffel 4Folge 25
Folge 25: Die Lebenslüge

21 Min.Ab 12

Die Referendarin Franziska Mösch glaubt, ihr Verlobter betrügt sie. Sportlehrer Thomas Becker bekommt eindeutige Anrufe und Briefe von einer unbekannten Frau - ein eifersüchtiger Mann schlägt ihn zusammen. Da Franziska bald heiraten möchte, will sie Gewissheit haben und engagiert Lenßen & Partner. Der Lehrer streitet die angebliche Affäre vehement ab. Da das Paar erst vor wenigen Wochen in die Stadt gezogen ist, vermutet Becker, mit einem Namensvetter verwechselt zu werden ...

