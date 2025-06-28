Entführung auf der SkipisteJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 37: Entführung auf der Skipiste
21 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12
Ingo Lenßen, Katja Hansen und Tekin Kurtulus genießen einen freien Tag in den Bergen, als sie zufällig Zeugen einer Kindesentführung werden - die Mutter der dreijährigen Julia, Bärbel Edlinger, bittet sie um Hilfe. Sie verdächtigt ihren Ex-Freund Alois Rohregger. Der Besitzer eines Landgasthofs ist wie besessen von der Idee, Vater des Mädchens zu sein. Will er sich nun mit seiner angeblichen Tochter ins Ausland absetzen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1