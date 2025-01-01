Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 42
21 Min.Ab 12

Daniela Heinlein ist verzweifelt: Ein unbekannter Verehrer unterstellt ihr eine Affäre mit Ingo Lenßen. In einem Erpresserbrief droht ihr der eifersüchtige Liebhaber mit der Zerstörung ihrer Existenz. Verdächtig scheinen der vorbestrafte Martin Grenzler und Irene Luhmann. Arbeiten die beiden zusammen und versuchen einen teuflischen Plan in die Tat umzusetzen? Sandra Nitka und Christian Storm offenbart sich das Unfassbare: Ingo Lenßen ist das eigentliche Ziel des Täters...

SAT.1
