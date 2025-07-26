Auf frischer Tat ertapptJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 49: Auf frischer Tat ertappt
22 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12
Milena Meissner ist verzweifelt, weil sie vermutet, dass ihr Mann Sandro ein Verhältnis mit seiner Kollegin Karin Ebert hat. Die Recherchen von Sandra Nitka und Christian Storm gestalten sich schwieriger als erwartet, und die plötzliche Kontaktaufnahme von Sandro Meissner zur Galeristin Rosa Naumann erhärtet den Verdacht von Lenßen & Partner: Es geht um weit mehr als nur um Ehebruch...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1