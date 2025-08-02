Lenßen & Partner
Folge 54: Der verkaufte Körper
22 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12
Völlig hilflos bittet die Polin Mara Badurczyk Ingo Lenßen um Hilfe: Zusammen mit ihrer in Deutschland lebenden Tochter will sie einen Neuanfang wagen. Doch das Mädchen ist nicht zum verabredeten Termin erschienen. Mara Badurczyk ist sich ganz sicher: Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Zusammen mit Sandra Nitka und Christian Storm begibt sich Ingo Lenßen auf Spurensuche. Die Vermisste arbeitete zuletzt für den zwielichtigen Heinrich Rolle.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
