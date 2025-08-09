Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Au-Pair-Mädchen auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 57vom 09.08.2025
Folge 57: Au-Pair-Mädchen auf Abwegen

22 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12

Das Au-Pair-Mädchen Cara Fernandez ist verschwunden - ihre Gastmutter Nina Breitner macht sich große Sorgen. Angeblich wollte das Mädchen seinen Urlaub in seiner Heimat Kuba verbringen, doch da ist Cara nie angekommen. Nina Breitner vermutet, dass ihr etwas zugestoßen ist. Die Ermittler finden heraus, dass Cara einen Freund namens Daniel Reith hat, den sie in einem Tierschutzverein finden. Der scheinbar engagierte Tierschützer bestätigt, dass Cara nach Kuba wollte ...

