Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 60
Folge 60: Liebesbriefe vom Feind

22 Min.Ab 12

Martina Lund ist verzweifelt: Ihr werden seit einigen Tagen mysteriöse Liebesbriefe zugestellt. Als ihr Mann Gregor davon erfährt, verlässt er seine Frau. Selbst ihr Vater, Anton Fischer, zweifelt an der Treue seiner Tochter und schlägt sich auf die Seite seines Schwiegersohnes. Die Ermittler stellen dem Täter eine Falle und kommen auf die Spur eines maskierten Spanners. Sandra Nitka und Christian Storm schleusen sich in die Firma ein, in der Martina Lund arbeitet ...

SAT.1
