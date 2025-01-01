Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 63
22 Min. Ab 12

Die Bordellbesitzerin Ilse Münch hat Angst, dass ihre Prostituierten Uschi Petersen und Anita Wiebe Opfer des berüchtigten "Hurenmörders" werden könnten. Die Ermittler werden engagiert, um den Erotischen Nachtclub zu überwachen. Sandra Nitka schleust sich undercover an der Bar ein, während ihr Kollege Christian Storm mit Hilfe von Überwachungskameras die Separees des Bordells überwacht ...

