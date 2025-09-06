Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 67vom 06.09.2025
22 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12

Melanie Redner ist verzweifelt, weil ihr Bruder Leonard tiefe Schnittwunden an seinem Körper hat - er scheint ein großes Geheimnis vor ihr zu haben. Die Ermittler finden heraus, dass sich der schüchterne Student einer schlagenden Studentenverbindung angeschlossen hat und sich mit den Mitgliedern zu illegalen Fechtkämpfen im Wald trifft. Christian Storm schleust sich in die Burschenschaft ein und muss gemeinsam mit den Studenten Alkohol trinken ...

