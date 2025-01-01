Lenßen & Partner
Folge 76: Schülerin in der Sex-Falle
22 Min.Ab 12
Nicola Kaiser macht sich große Sorgen um ihre Tochter Antonia, weil sie im Jugendzentrum von einem Jungen tyrannisiert wird. Katja Hansen und Tekin Kurtulus finden heraus, dass sich das Mädchen nachts heimlich auf einer Baustelle prostituiert. Wird sie von Sven Falke dazu gezwungen, erpresst er sie? Aber womit?
