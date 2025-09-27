Lenßen & Partner
Folge 77: In den Fängen der Hure
23 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12
Gitta Balder ist krank vor Eifersucht: Ihr Freund Steffen Kuchel erhält permanent anzügliche Post und wird von Prostituierten belästigt. Anscheinend will ihn jemand vor seiner Freundin bloßstellen. Oder tut er nur so unschuldig und hat tatsächlich Verbindungen zum Rotlichtmilieu? Die Detektive stehen kurz vor der Lösung des Falls, als es zu einem Mordanschlag kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1