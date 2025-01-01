Lenßen & Partner
Folge 80: Eine Polizistin dreht durch
22 Min.Ab 12
Die Polizistin Valerie Hellmer ist verzweifelt: Ein Kollege glaubt, auf seiner Streife ihre minderjährige Tochter Natascha auf dem Straßenstrich gesehen zu haben. Die verdeckten Ermittlungen von Lenßen & Partner bestätigen den Verdacht und liefern eine schockierende Wahrheit ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
