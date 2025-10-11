Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 81vom 11.10.2025
Folge 81: Angst vor der Erinnerung

22 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Die Detektive werden zufällig Zeugen eines Autounfalls - die Fahrerin scheint durch den Aufprall ihr Gedächtnis verloren zu haben. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die Frau in der Vergangenheit mehrfach brutal misshandelt wurde. Der Halter des Unfallfahrzeugs, Guido Massmann, gerät ins Visier der Ermittler. Ist er an ihren Verletzungen schuld?

