Lenßen & Partner
Folge 86: Verhängnisvoller Treuetest
22 Min.Ab 12
Mia Hofrath ist unglücklich mit dem wohlhabenden Workaholic Paul verheiratet. Des Reichtums und Luxus überdrüssig, hat sich die frustrierte Ehefrau in die Arme des lebenslustigen Barkeepers Ralf Tegel geflüchtet. Doch Mia Hofrath ist misstrauisch: Hat Ralf es nur auf ihr Geld abgesehen? Sandra Nitka und Christian Storm sollen ihm auf den Zahn fühlen und seine Treue testen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1