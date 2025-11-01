Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Selbstmord in der Dusche

SAT.1Staffel 4Folge 88vom 01.11.2025
Folge 88: Selbstmord in der Dusche

22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird mitten in der Nacht zu einem Notfall gerufen: Seine ehemalige Mandantin Laura Theobald hat versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Marco Kaiser hat seine Freundin blutüberströmt im Badezimmer gefunden und den Anwalt informiert. Laura wurde vor ca. vier Jahren von Ingo Lenßen vertreten, nachdem sie von Samuel Eversberg vergewaltigt worden war ...

