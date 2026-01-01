Vor TV
Leonardo Da Vinci - Der geniale Erfinder
1 StaffelAb 6
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Leonardo Da Vinci - Der geniale Erfinder
Das italienische Multitalent Leonardo Da Vinci war nicht nur Künstler, sondern auch Erfinder. Viele Objekte, die wir heute nutzen - wie etwa der Taucheranzug, die Fahrradkette, der Helikopter oder der Fallschirm - haben wir seinem Genius zu verdanken. Die Dokumentation gibt einen umfassenden Einblick in Da Vincis Errungenschaften.
Genre:Dokumentation
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution