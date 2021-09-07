Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let the music play - Das Hit Quiz

Julie, Mehmet, Sina

SAT.1Folge vom 07.09.2021
Julie, Mehmet, Sina

Julie, Mehmet, SinaJetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 07.09.2021: Julie, Mehmet, Sina

44 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Julie (51), Mehmet (29) und Sina (35) gegeneinander an.

Alle verfügbaren Folgen