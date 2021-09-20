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Let the music play - Das Hit Quiz

Michael, Kristina, Timo

SAT.1Folge vom 20.09.2021
Michael, Kristina, Timo

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Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 20.09.2021: Michael, Kristina, Timo

43 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Michael (54), Kristina (24) und Timo (40) gegeneinander an.

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