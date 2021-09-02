Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 02.09.2021
43 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz", präsentiert von Amiaz Habtu, müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Karsten (49), Birgit (53) und Alexandra (34) gegeneinander an.

