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Letitcook, auch du kannst kochen

Hausgemachte Tagliatelle mit Pfifferlings Rahm

just cookingStaffel 4Folge 11vom 01.05.2026
Hausgemachte Tagliatelle mit Pfifferlings Rahm

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Folge 11: Hausgemachte Tagliatelle mit Pfifferlings Rahm

10 Min.Folge vom 01.05.2026

Selbstgemachte Nudeln treffen auf eine aromatische Rahmsauce mit Pfifferlingen - saisonal und herzhaft.

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