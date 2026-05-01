Kartoffelrösti - schnell gemacht knusprig und lecker!Jetzt kostenlos streamen
Letitcook, auch du kannst kochen
Folge 8: Kartoffelrösti - schnell gemacht knusprig und lecker!
10 Min.Folge vom 01.05.2026
So gelingen Rösti mit krosser Kruste und saftigem Kern - inklusive Tipps für die perfekte Bindung.
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: letitcook