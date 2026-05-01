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Letitcook, auch du kannst kochen

Boeuf Bourguignon, der französische Klassiker

just cookingStaffel 4Folge 38vom 01.05.2026
Boeuf Bourguignon, der französische Klassiker

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Letitcook, auch du kannst kochen

Folge 38: Boeuf Bourguignon, der französische Klassiker

16 Min.Folge vom 01.05.2026

Langsam geschmortes Rindfleisch in Rotwein - aromatisch, kräftig und traditionell zubereitet.

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