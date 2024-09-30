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Lindenstra%DFe

Kampf%20der%20K%F6nigin

ARD PlusStaffel 24Folge 10vom 30.09.2024
Kampf%20der%20K%F6nigin

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Folge 10: Kampf%20der%20K%F6nigin

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nichts%20w%FCnscht%20Tanja%20sich%20sehnlicher%2C%20als%20Suzanne%20endlich%20wieder%20bei%20sich%20in%20M%FCnchen%20zu%20wissen.%20Doch%20das%20Angebot%20des%20Leipziger%20Verlages%20ist%20verlockend%20f%FCr%20die%20junge%20Lektorin.%20Noch%20wissen%20Sanne%20und%20Tanja%20nicht%20so%20recht%2C%20wie%20es%20jetzt%20weitergehen%20soll.

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