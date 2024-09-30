Lindenstra%DFe
Folge 2: Familien%E4hnlichkeit
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisa%20ist%20drauf%20und%20dran%2C%20ihrer%20Mutter%20zu%20verzeihen.%20%u201EIch%20m%F6chte%20mit%20ihr%20ins%20Reine%20kommen%21%u201C%2C%20erkl%E4rt%20sie%20Murat.%20Ohne%20Anna%20ist%20alles%20anders.%20Das%20Familienleben%20der%20Beimer-Zieglers%20leidet%20unter%20der%20Abwesenheit%20der%20Mutter.%20Sophie%20m%F6chte%20am%20liebsten%20gar%20nicht%20mehr%20zur%20Schule%20gehen%2C%20denn%20auch%20in%20der%20Presse%20wird%20mittlerweile%20von%20dem%20tragischen%20Fall%20berichtet.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12