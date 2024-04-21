Spielenachmittag mit Sido im OlympiastadionJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Spielenachmittag mit Sido im Olympiastadion
54 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6
Wie könnte man das Olympiastadion wohl besser nutzen, als für einen Spielenachmittag mit Sido, Jakob, Joko und Klaas? Richtig: Ein Spielenachmittag mit Sonderregel! Wer eine Frage stellt, wird also direkt bestraft.
