LIVE: 24 Stunden von Joko & Klaas

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 21.04.2024
54 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6

Wie könnte man das Olympiastadion wohl besser nutzen, als für einen Spielenachmittag mit Sido, Jakob, Joko und Klaas? Richtig: Ein Spielenachmittag mit Sonderregel! Wer eine Frage stellt, wird also direkt bestraft.

ProSieben
