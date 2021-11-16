Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge 11

DMAXFolge vom 16.11.2021
Folge 11

Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 16.11.2021: Folge 11

44 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12

Am Champion Lake hängt ein Alligator am Angelhaken. Die Schnur hat sich um das Maul des Reptils gewickelt. Das Tier droht zu verhungern. Können Mike Boone und seine Partnerin Lauren Iles das fast dreieinhalb Meter lange Krokodil aus dieser misslichen Lage befreien? Leere Patronenhülsen und tote Vögel: Ben Bailey untersucht unterdessen in Texas ein verlassenes Boot. Nutzen Wilderer das Wasserfahrzeug als Unterschlupf? Der Jagdaufseher stellt an Ort und Stelle Beweise sicher. Und Austin Shoemaker verdient sich seine ersten Sporen als Wildhüter.

Alle verfügbaren Folgen