Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 16.11.2021: Folge 11
44 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12
Am Champion Lake hängt ein Alligator am Angelhaken. Die Schnur hat sich um das Maul des Reptils gewickelt. Das Tier droht zu verhungern. Können Mike Boone und seine Partnerin Lauren Iles das fast dreieinhalb Meter lange Krokodil aus dieser misslichen Lage befreien? Leere Patronenhülsen und tote Vögel: Ben Bailey untersucht unterdessen in Texas ein verlassenes Boot. Nutzen Wilderer das Wasserfahrzeug als Unterschlupf? Der Jagdaufseher stellt an Ort und Stelle Beweise sicher. Und Austin Shoemaker verdient sich seine ersten Sporen als Wildhüter.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.