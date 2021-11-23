Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 23.11.2021: Episode 16
44 Min.Folge vom 23.11.2021Ab 12
Eine brennende Zigarette kann im trockenen Gras bei extremer Hitze ein Inferno auslösen. Das sollte der Angler am Lake Mexia eigentlich wissen. Deshalb spricht Jagdaufseher Dustin Delgado im US-Bundesstaat Texas eine Verwarnung aus. Cynde Aguilar erprobt unterdessen am Schießstand ihre Treffsicherheit mit einer 9-Millimeter-Pistole. Denn Wildhüter:innen müssen den Umgang mit der Waffe regelmäßig trainieren. Und im Callahan County droht Gefahr durch kranke Köderfische. In öffentlichen Gewässern könnten die Parasiten erheblichen Schaden anrichten.
