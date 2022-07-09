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Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 2

DMAXFolge vom 09.07.2022
Episode 2

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Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 09.07.2022: Episode 2

44 Min.Folge vom 09.07.2022Ab 12

Jagen ist eine Sache, im Hinterhof auf Tauben zu schießen, eine ganz andere. Denn dabei könnten Menschen in der Nachbarschaft zu Schaden kommen. Deshalb stellt Mallory Mitchell in Lubbock Nachforschungen an. Die Wildhüterin ist den Übeltätern in Texas dicht auf den Fersen. Kyle Allison und Dustin Delgado bekommen es derweil mit einem Angler zu tun, der per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann hat in mehreren US-Bundesstaaten Straftaten begangen. Danach werden die Jagdhüter zu einer Unfallstelle gerufen. Im Denton County ist ein Flugzeug abgestürzt.

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