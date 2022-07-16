Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 16.07.2022: Episode 3
45 Min.Folge vom 16.07.2022Ab 12
Kegan Gould kreuzt am Llano River die Wege von zwei Steinesammler:innen. Die beiden Personen erscheinen auf den ersten Blick unverdächtig. Aber bei der Kontrolle ihrer persönlichen Daten stellt sich heraus, dass gegen denn Mann und die Frau Haftbefehle vorliegen. Und im Auto des Duos findet der texanische Wildhüter Methamphetamin. Mallory Mitchell nimmt unterdessen im „Lone Star State“ einen Teenager ins Gebet, der mit seinen Freunden mutwillig Vogelnester zerstört hat. Und am Lake Sam Rayburn gefährdet eine Menschenmenge die öffentliche Sicherheit.
